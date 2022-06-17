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İSTANBUL

Kağıthane'de Bosna Hersek Parkı yenileniyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla Emniyetevleri Büyükdere Caddesi'ndeki Bosna Hersek Parkı komple yenileniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthanede Bosna Hersek Parkı yenileniyor
Bosna Hersek Parkı yenileniyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla Emniyetevleri Büyükdere Caddesi'ndeki Bosna Hersek Parkı komple yenileniyor. Günlük yaya trafiği baz alındığında on binlerce kişinin yararlanabileceği parkta yenileme çalışmaları başladı. Parkta bin 300 metrekare alanda çocuk oyun grupları, basketbol sahası, spor alanı, şehir mobilyaları ile donatılan dinlenme yerleri, süs havuzu ve ücretsiz internet hizmeti olacak. Yanısıra enerji tasarruflu aydınlatmalar ve güvenlik kameraları ile park her saat vatandaşın huzurla kullanımına uygun hale getirilecek.

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