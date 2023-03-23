Kağıthane'de çocuklar için iftar vakti

“ Kıymetli çocuklarımızın ve ailelerinin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Bugün çocuklarımızı küçük yaşta oruca alıştırmak ve onlara Ramazan’ın maneviyatını hissettirmek adına tekne orucu iftarı düzenledik. Her biri birbirinden heyecanlı ve mutlu. Aynı zamanda Kağıthane Meydanı'nda her akşam iftar sonrası çocuk etkinliklerimiz olacak. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini iftardan sonra Kağıthane Meydanı'na davet ediyoruz.''