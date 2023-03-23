Kağıthane'de çocuklar için iftar vakti

Kağıthane Belediyesi tarafından çocuklara tekne orucu iftarı verildi.
Küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve Ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamaya aracı olmak için önerilen bir alışkanlık olan tekne orucu; Kağıthane'de bir dizi etkinlikle açıldı. Ramazan'ın birinci günü Kağıthane Belediyesi'ne ait yeni kültür merkezinde çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Çocuklar oruçlarını öğlen namazına müteakip okunan ezanla açtılar.
Tekne orucu iftarına 200 çocuk katıldı. Yanı sıra iftar programında çocuklara özel Ramazan etkinlikleri de düzenlendi. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’de tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip çocukların oruç heyecanına ortak oldu.
Tekne orucu nedir?
Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurdu. Çocuklar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da tekne orucu derlerdi. Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmıştır. Tekne orucu sayesinde çocuklara oruç tutma alışkanlıkları kazandırılır ve Ramazanın manevi havasını hissetmeleri sağlanır. Tekne orucu çocukların belli bir süre boyunca oruç tutmaları anlamına gelmektedir. İsterlerse sabahtan öğleye kadar, isterlerse öğleden akşama kadar tutabilirler.