Kağıthane’de dehşet anları: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılıp feci şekilde can verdi

Olay, 31 Ekim Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Yeşilce mahallesi, Çelik Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre trafoda meydana gelen patlamanın ardından sokağa çıkan mahalle sakinleri, trafodan yaralı bir kişinin çıktığını gördü.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay gece saat 03.00 sularında Kadıköy Caddebostan Çetin Emeç bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 34 Z 3535 plakalı otomobil sürücüsü olan kadın, yola süratli girip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak yolun kenarında bulunan yeşil alana otomobiliyle savruldu.
Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından kadın sürücü araçtan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan kısa süreli dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek çıkan dumanları kontrol altına aldı.
Olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına sürücü, Çekmeyin diyerek müdahale etti.
Kazanın ardından polis ekipleri Çetin Emeç Bulvarını kontrollü şekilde trafiği tek şeritten verdi. Çekicinin otomobili bulunduğu yerden çekilmesinden sonra trafik tekrardan trafiğe açıldı.
Takla atan araçtan çıkıp basın mensuplarına "Çekmeyin" diye saldırdı
İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre süratli otomobil kullanan kadın sürücü aracıyla takla attı. Şahıs, olay yerinde bulunan basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek saldırıda bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aynı yemek firmasından getirilen öğle yemeğinde patatesli tavuk, makarna ve salata yemelerinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 148 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak Bolu’ya gönderildi.
Hastanede tedavi gören 16 öğrencinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken soruşturmanın devam edeceği belirtildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, hastanede personeline teşekkür ederek, “Hemşireler, sağlık görevlileri, doktorlar, bütün bu sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam bizler için, çocuklarımız için çok vefakârca ilgilendiler, kendi öz çocukları gibi baktılar sağ olsunlar.”
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: Aynı yemeği yiyen 148 öğrenci hastanelik oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ilkokul ve ortaokul olmak üzere 148 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. 9 ila 13 yaş arasındaki 16 öğrenci tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
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İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı.
İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. bilgisini verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, Konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmirin Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
AFADın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmirde meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, saat 03.29da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.
İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı iki kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı. Depremde iki kişi yaralandı.