Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mine Sokaktaki gecekonduda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



DHA İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Ölen ya da yaralanan yok

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayıp itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Sokak sakini Hikmet Pınar, "Ben yarım saat önce burada oturuyordum. Baktık ki yanıyor. Ev boştu, ama tinerciler kalıyordu. Daha önce belediyeye ve sahibine söyledik. 5-6 aydır boş bu ev" diye konuştu.