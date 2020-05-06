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Gündem Kağıthanede gecekondu alev alev yandı
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Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı

Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle mahalleli sosyal mesafeyi unuttu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mine Sokaktaki gecekonduda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

DHA
İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Ölen ya da yaralanan yok

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayıp itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
Sokak sakini Hikmet Pınar, "Ben yarım saat önce burada oturuyordum. Baktık ki yanıyor. Ev boştu, ama tinerciler kalıyordu. Daha önce belediyeye ve sahibine söyledik. 5-6 aydır boş bu ev" diye konuştu.

Gecekonduda yangın
GÜNDEM
Gecekonduda yangın

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