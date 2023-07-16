Kağıthane’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Kâğıthane Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler haşere ve sivrisinekleri yok etmek için düzenli olarak ilçedeki tüm mahalleleri ilaçlıyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların sağlığının korunması ve rahat vakit geçirmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından parklar, yeşil alanlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve fosseptik çukurları bir bir ilaçlanıyor.