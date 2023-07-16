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Kağıthane’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Kâğıthane Belediyesi, yaz sıcaklarının başlamasıyla haşerelere karşı önlem almak amacıyla ilçenin tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Parklar, yeşil alanlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve fosseptik çukurları bir bir ilaçlanıyor.

Parklar, yeşil alanlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve fosseptik çukurları bir bir ilaçlanıyor.

Kâğıthane Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler haşere ve sivrisinekleri yok etmek için düzenli olarak ilçedeki tüm mahalleleri ilaçlıyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların sağlığının korunması ve rahat vakit geçirmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından parklar, yeşil alanlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve fosseptik çukurları bir bir ilaçlanıyor.


#Kağıthane Belediyesi
#ilaçlama
#yaz
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