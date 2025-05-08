Kağıthane'de iş yerinde yangın çıktı: Ölü ve yaralı var

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Seyrantepe Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis sokağa girişleri kapatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.