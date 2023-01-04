Gündem Kağıthanede kundaklanan kamyon alev alev yandı
İSTANBUL

Kağıthane'de kundaklanan kamyon alev alev yandı

Kağıthane'de park halindeki kamyon kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi DHA
Kağıthanede kundaklanan kamyon alev alev yandı
Kısa sürede alev topuna dönen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre park halindeki 34 GAF 762 plakalı kamyon, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAMYONUN SAHİBİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN İZLEDİ

Olay yerine gelen kamyon sahibi ve yakınları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, kamyonu yakanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'da korkutan yangın: 21 araç ile onlarca personelle müdahale edildi
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Yangın, saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi, Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.
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Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti.
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Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Ayağından yaralanan 1 itfaiye erine olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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Sakarya'da korkutan yangın: 21 araç ile onlarca personelle müdahale edildi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. 1 itfaiye erinin ayağından yaralandığı yangına, 21 araç ve 44 personel müdahale etti.

Sokakta çiğköfteciyi silahla ağır yaraladı: Özel harekat polisleri saklandığı çatıda yakaladı
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Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde dün gece 02.00 sıralarında çiğköfteci İbrahim Can T., tartıştığı Sercan İ. tarafından karnından silahla vurularak ağır yaralandı.
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Şüpheli Sercan İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Can T. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin plakası tespit edilen bir araçla kaçtığını belirledi.
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Aracı kullanan ve şüpheli Sercan İ.’ye yardım ettiği belirlenen Olgun Y. kısa sürede yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Asayiş ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı.
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Apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon için özel harekat ekipleri görevlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Sercan İ., özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı çatı katında silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye kaçışında yardım ettiği belirlenen Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı.
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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Sercan İ., Önder Ş. ve Yasin Y., ifadeleri için Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Sokakta çiğköfteciyi silahla ağır yaraladı: Özel harekat polisleri saklandığı çatıda yakaladı
Eskişehir'de, sokak ortasında çiğköfteci İbrahim Can T.'yi silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle aranan Sercan İ. saklandığı 5 katlı apartmanın çatısında özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Alevler geceyi aydınlattı

Alevler
geceyi aydınlattı

Sakarya'da korkutan yangın: Bir itfaiye eri yaralandı.
Saklandığıçatıda yakaladı

Saklandığı
çatıda yakaladı

​Sokakta tartıştığı çiğköfteciyi ağır yaraladı.
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