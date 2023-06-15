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Kağıthane'de rezidansta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de Cendere Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın 15. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürüldü.

15:22 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Rezidansta oturanlardan biri, yangın sırasında 14. katta olduğunu, 8. kattan sonra yoğun dumandan dolayı hiçbir şey göremediklerini söyledi.

Rezidansta oturanlardan biri, yangın sırasında 14. katta olduğunu, 8. kattan sonra yoğun dumandan dolayı hiçbir şey göremediklerini söyledi.

Cendere Caddesi'ndeki rezidansın üst katından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler dairenin içine sirayet etti.

Durumun fark edilmesinin ardından bina sakinleri özel güvenlikçilerin de yardımıyla hızlı şekilde binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Rezidansta oturanlardan biri, yangın sırasında 14. katta olduğunu, 8. kattan sonra yoğun dumandan dolayı hiçbir şey göremediklerini söyledi.



#Kağıthane
#rezidans
#yangın
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