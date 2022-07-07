Kağıthane'de sünnet şöleni

Kağıthane Belediyesi tarafından Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı. Hasbahçe’de gerçekleştirilen şölende sünnet olan bin 100 çocuk aileleriyle doyasıya eğlendi. Sağlık kontrolünden geçirilip 15 gün önce hastanelerde uzman hekimler tarafından sünnet olan çocuklar için düzenlenen şölende müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz gösterisi gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Ayrıca Koliva grubu da şölende sahne alarak çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşattı.

“ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIK SIHHATLİ GÜZEL BİR GELECEK DİLİYORUZ”

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Mevlüt Öztekin, “Kağıthane’de mutluyuz, huzurluyuz. Bugün çocuklarımızın sünnet şöleninde birlikteyiz. AK Parti belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin anlayışı gereği ailelerimizle beraber sünnet şöleni yapıyoruz. Bin 100 çocuğumuzu sünnet ettirdik ve bu sünnet etkinliğimizle çocuklarımızla beraberiz. Eğleniyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Çocuklarımıza sağlık sıhhatli güzel bir gelecek diliyoruz. Şimdiden her birinin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz” dedi.

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“ÇOCUK SEVİNDİ, ONUN MUTLU GÜNÜ BUGÜN”

5 buçuk yaşındaki oğlu Ömer Halis’i sünnet ettiren Hüseyin Kaynar ise “Belediyenin böyle bir zamanda bu etkinlik yapması bizim çok hoşumuza gitti. Çocuk sevindi, bugün onun mutlu günü. Biz de belediyeye ve Başkanımız Mevlüt Öztekin’e teşekkür ediyoruz. Şölenle yapılan sünnet etkinlikleri daha bir güzel oluyor. Çocuklar ve aileler kaynaşmış oluyor. İnsanları da birbirine kenetliyor” şeklinde konuştu.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR ETTİLER

5 yaşındaki yeğeni Efe Uzun’u sünnet ettiren Tarık Uzun da böyle bir etkinliğin Kâğıthane için mutluluk verici olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin, hayırlısı olur inşallah. Bütün insanlar ve aileler bir yerde güzel bir etkinlik oluyor” ifadelerini kullandı. Çocukları sünnet olmamasına rağmen etkinliğe onları eğlendirmek için geldiklerini söyleyen Mehtap İnatçı ise “Etkinlik güzel geçiyor, Çocuklar için eğlenceli. Komşumuzun oğlu ve kayınımın oğlu sünnet oldu. Biz de onların yanına geldik. Yaz aylarında evden dışarı çıkmış oluyoruz. Bizim için de güzel oluyor” dedi.

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