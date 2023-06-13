Kağıthane’de toplu sünnet kayıtları sürüyor

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel sünnet kayıtları başladı. Kağıthane’de ikamet eden ailelerin çocukları Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sünnet ettirilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne çocuğunun kimlik fotokopisi ile gelerek başvuruda bulunabilecek. Sünnet olacak çocukların önce muayene ve tahlilleri yapılacak. Ardından sağlık açısından uygun görülen çocuklar hastanede cerrahi müdahaleyle sünnet olacaklar. Çocuklar adına daha sonrasında yine belediye tarafından eğlenceli bir şölen düzenlenecek. Kayıtlar 23 Haziran’a kadar devam edecek.