Gündem Kağıthanede zabıta memurundan kendisine tekme atan seyyar satıcıya saldırı
İSTANBUL

Kağıthane'de zabıta memurundan kendisine tekme atan seyyar satıcıya saldırı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meyve satan bir seyyar satıcı, kendisine yaptırım uygulamaya hazırlanan zabıta memurlarından birine tekme atıp kaçmaya çalışınca saldırıya uğradı. Sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntüler sonrası, belediyeleri bünyesinde hizmet veren zabıtalar hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kağıthanede zabıta memurundan kendisine tekme atan seyyar satıcıya saldırı
Kağıthane'de zabıta memuru ile seyyar satıcı arasında yaşanan kavga

Kağıthane'de kasa içerisine koydukları meyveleri sokakta satmaya çalışan seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahalede bulunmak istedi.

ZABITA MEMURUNA TEKME

Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı, ekiplere kasayı vermemekte direnip memurlardan birisine tekme attı.

ZABITADAN SATICIYA SERT MÜDAHALE

Tekme sonrası kaçmaya çalışan satıcıya, bir zabıta memuru sert şekilde müdahalede bulundu.

Kağıthane'de zabıta memurundan kendisine tekme atan seyyar satıcıya saldırı
OYNAT 00:34
Kağıthane'de zabıta memurundan kendisine tekme atan seyyar satıcıya saldırı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meyve satan bir seyyar satıcı, kendisine yaptırım uygulamaya hazırlanan zabıta memurlarından birine tekme atıp kaçmaya çalışınca saldırıya uğradı. Sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntüler sonrası, belediyeleri bünyesinde hizmet veren zabıtalar hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'İnceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.' dedi.

ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, olaya karışan zabıta memurlarının açığa alındığını duyurdu.

Öztekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
OYNAT 00:16
İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.

TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.
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