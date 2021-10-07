Kağıthane'de kasa içerisine koydukları meyveleri sokakta satmaya çalışan seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahalede bulunmak istedi.

ZABITA MEMURUNA TEKME

Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı, ekiplere kasayı vermemekte direnip memurlardan birisine tekme attı.

ZABITADAN SATICIYA SERT MÜDAHALE

Tekme sonrası kaçmaya çalışan satıcıya, bir zabıta memuru sert şekilde müdahalede bulundu.

OYNAT 00:34 Kağıthane'de zabıta memurundan kendisine tekme atan seyyar satıcıya saldırı İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meyve satan bir seyyar satıcı, kendisine yaptırım uygulamaya hazırlanan zabıta memurlarından birine tekme atıp kaçmaya çalışınca saldırıya uğradı. Sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntüler sonrası, belediyeleri bünyesinde hizmet veren zabıtalar hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'İnceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.' dedi. BiP'te paylaş

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ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, olaya karışan zabıta memurlarının açığa alındığını duyurdu.

Öztekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

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Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. — Mevlüt Öztekin (@MevlutOztekin) October 7, 2021