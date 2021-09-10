Gündem Kağıthaneden afet bölgesine destek
İSTANBUL

Kağıthane’den afet bölgesine destek

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin selden zarar gören Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthane’den afet bölgesine destek ​
Başkan Öztekin Kastamonu’nun Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve Sinop’un Türkeli ilçelerinde selin neden olduğu afet yerlerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların acılarını paylaştı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin selden zarar gören Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi. Başkan Öztekin Kastamonu’nun Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve Sinop’un Türkeli ilçelerinde selin neden olduğu afet yerlerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların acılarını paylaştı. Kaymakam, belediye başkanları ve muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Öztekin, mevcut süreçte yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

  • Devletin tüm kademeleri afet bölgelerinde yaraları sarmak için çalışırken Kağıthane Belediyesi de afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine ilk günden itibaren gıda kolisi, kıyafet, sabun, kolonya, çocuk bezi, arama kurtarma ekipmanları, havlu, yara kremi ve ıslak mendilden oluşan yardım malzemelerini ulaştırdı. Ayrıca afet bölgelerine desteği devam eden Kağıthane Belediyesi’nin bölgede yaraları sarma çalışmaları sürüyor.
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.