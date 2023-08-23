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Kağıthaneli gençler sokakları temizledi

Kağıthaneli gençler çöp kamyonunun arkasına geçip sokakları temizledi, zabıta gibi fiyatları denetleyip, bahçıvan olup çimleri biçti. Kağıthane Belediyesi’nin başlattığı proje ile gençler belediyenin farklı birimlerinde görev alıp şehir çalışmalarını deneyimledi.

04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Gençler, uzaktan bakıldığında kolay gibi görünen ancak zorluğu yaparken anlaşılan şehir yönetimi işlerini bir bir deneyimledi. Kağıthane Belediyesi tarafından başlatılan Deneyim Okulu projesi ile gençler birçok işte tecrübe ve yeni arkadaşlar kazandı.

Kimisi çöp kamyonunun arkasına geçip sokakları temizledi, kimisi zabıta olup marketlerde fiyat denetimi yaptı, bahçıvanlığı merak edenler çimleri biçti, kimisi de gözünü ağır işlere çevirip yol ve kaldırımları düzenledi. Deneyim Okulu projesine ilçedeki 16-23 yaş aralığındaki 500’den fazla genç katıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından proje ile gençlerin farklı işlerde deneyim kazanmaları, yeni arkadaşlar edinmeleri, ekip çalışmasını sahada öğrenmeleri, farkındalıklarının gelişmesi, şehir yönetiminde söz sahibi olmaları ve şehre aidiyet duygusunu pekiştirmeleri amaçlandı.


HEDİYELER VERİLDİ

Toplam dört hafta süren projenin sonunda gençler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Deneyim Okulu’na katılan gençlere sertifikaları verilirken; kura ile belirlenen isimlere elektrikli scooter, tablet, bilgisayar, telefon ve akıllı saatler hediye edildi. Proje ile ilgili konuşan Başkan Mevlüt Öztekin, ‘’Projemiz Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Birçok kuruma da örnek olduk. Gençlerin sahada birebir işleri deneyimledikleri böylesi bir proje başka yerde yok. Gençlerimiz hem deneyim, hem arkadaş, hem ödül hem de unutamayacakları çok hoş hatıralar kazandılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Deneyim Okulu projemizin; gençlerin eğitim ve sosyal hayattaki başarılarını artıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.


#Kağıthane Belediyesi
#genç
#proje
#farkındalık
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