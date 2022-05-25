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İSTANBUL

Kağıthane’ye yeni otopark

Mevcut otopark projelerine yenisini ekleyen Kağıthane Belediyesi; Gültepe-Telsizler ve Hürriyet otoparklarından sonra bir otoparkın daha inşaatına Merkez Mahallesi’nde başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthane’ye yeni otopark
Otopark 52 araç kapasiteli olacak.

Mevcut otopark projelerine yenisini ekleyen Kağıthane Belediyesi; Gültepe-Telsizler ve Hürriyet otoparklarından sonra bir otoparkın daha inşaatına Merkez Mahallesi’nde başladı. Proje ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Merkez Mahallesi’nde bulunan Metro’nun hemen yanındaki bu alana açık bir otopark inşa ediyoruz. Burası 52 araç kapasiteli bir otopark olacak. Sıradan otoparkların aksine burasını çeşitli türde ağaçlarla süsleyerek adeta bir park görünümünde inşa edeceğiz. Gültepe-Telsizler ve Hürriyet mahallelerimizdeki kapalı otopark inşaatlarımız da devam ediyor’’ dedi.

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