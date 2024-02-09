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Kahire'de yeni ateşkes masası

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesine göre İsrail ve Hamas'ın da katılımıyla Kahire’de yeni bir ateşkes masası kuruldu. "En az 10 gün" sürmesi beklenen müzakerelerde Hamas’ı Halil el- Hayya temsil ediyor.

04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:02 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, İsrail ve Hamas'ın da katılımıyla yeni bir ateşkes masasının kurulduğu ortaya çıktı. Bu çerçevede Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya, beraberindeki heyetle ateşkes konusunu görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 125. günde devam ediyor. Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya, ateşkes konusunu görüşmek üzere beraberindeki heyetle Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Lübnan merkezli Al-Akhbar gazetesine göre bir İsrail heyeti de Gazze'de esirlerin iadesiyle olası bir ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelerin bir parçası olarak Kahire'ye geçti. Mısırlı yetkililerin, anlaşmanın ilk aşaması olması planlanan ateşkes gibi herhangi bir sonuç görülmeden önce müzakerelerin "en az 10 gün" sürmesinin beklendiğini söylediği aktarıldı. Öte yandan Mısır'ın hem İsrail hem de Hamas'a "daha esnek bir uttum" tavsiyesinde bulunduğu da kaydedildi.



#ateşkes
#Lübnan
#Kahire
#İsrail
#Hamas
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