Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 34 Mehmetçikten 4’ü daha son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat’ta toprağa verildi. Şehit Uzman Onbaşılar Muhammed Yılmaz (27) memleketi Kütahya’da, Eyüp Gülaştı (23) Samsun’da, Halil Çankaya (24) ise Ankara’da gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenlerine onbinlerce kişi katıldı. Törenlere akın eden vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Eyüp Gülaştı

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Muhammed Yılmaz

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Hasan Hüseyin Özdemir

EREN BÜLBÜL’E SELAM SÖYLE

Samsunlu şehit Eyüp Gülaştı’nın Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camii’ndeki cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sonrası top arabasına konulan şehidin naaşı, Göğceli Mezarlığı şehitliğine defnedildi. Şehidin asker üniforması giyen 5 yaşındaki yeğeni Turgay Can Ergün, dayısını asker selamıyla uğurladı. Küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayım şehit düştü. Vatan sağolsun” sözleri yürekleri dağladı. Kalabalık arasında bir çocuğun açtığı “Eyüp abi, Eren Bülbül abime selam söyle” yazılı pankart da herkesi duygulandırdı.

BENİM KAHRAMAN OĞLUM

Memleketi Yozgat Akdağmadeni’nde toprağa verilen şehit Hasan Hüseyin Özdemir’in Türk bayrağına sarılı naaşı Arpalık Köyü Camii’ne getirildi. Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, anne Emine Özdemir ise oğlu için ağıtlar yaktı. Şehit asker köy mezarlığına defnedildi, törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aileye başsağlığı diledi. İdlib yiğitlerinden Muhammed Yılmaz da Kütahya Hava Şehitliği’nde toprağa verildi. “Benim kahraman oğlum” diyerek şehidinin arkasından asker selamı veren acılı anne Hatice Yılmaz’ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez teselli etti. Kütahya’daki törene 20 binden fazla kişi katıldı.

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Eyüp Gülaştı’nın 5 yaşındaki yeğeni Turgay Canergün dayısını asker selamıyla uğurladı

Devlet omuzladı

Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, il protokolü ve binlerce kişi katıldı. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Kezban Erdemir, babası Mehmet Çankaya ile yakınları taziyeleri kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından kahramanın tabutunu devlet erkanı omuzlayıp top arabasına koydu. İhtiram yürüyüşünde Buhurizade Mustafa Efendi’nin (Itri) “Tekbir” adlı eseri çalındı. Yakınlarının asker selamıyla uğurladığı şehit asker Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedildi.