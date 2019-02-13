Kahraman pilotlarımızı uğurladık

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında pilotların, helikopterin binaların ve yoldaki insanların üzerine düşmemesi için gösterdikleri büyük çabanın sivil can kayıplarının önüne geçtiği ortaya çıktı. Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi helikopter, önceki gün saat 18.51'de, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde bulunan Parkverde Sitesi'ne zorunlu iniş sırasında düştü.

İlyas Kaya, Semih Özcan, nÜmit Özerli, Yakup Avşar

SİVİLLERİ KORUDULAR

Askeri helikopteri kullanan pilotların, helikopterin binaların ve yol üzerindeki vatandaşların üzerine düşmemesi için büyük çaba gösterdikleri, sitedeki boş alanı da herhangi bir sivil bulunmadığı için seçtikleri ortaya çıktı. Askerlerin bu kararı, çok sayıda can kaybının yaşanmasının önüne geçti. Helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe, pilotların hayatları pahasına verdikleri kararı ve kahramanlıklarını da gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ

Bu hayati kararı veren ekipte yer alan şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenmişti. Şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin de başarılı kariyeri dikkat çekiyor.

Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya da iç güvenlik harekatındaki başarılı görevlerinden dolayı 56 takdiri bulunuyordu. Ekibin en genci ise Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar, buradaki başarılı çalışmalarından dolayı 16 takdirle ödüllendirilmişti.

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SON GÖREV

Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için ilk tören Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Törenin ardından Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi Niğde'ye gönderildi. Yakup Avşar'ın (28) cenazesi, Niğde'de toprağa verildi. İstanbul’da yaşayan Şehit Avşar’ın 1,5 yıllık evli olduğu ve yaklaşık 10 gün önce umreden döndüğü öğrenildi.

OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Şehit Ümit Özerli, İzmir’in Bergama ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Camide şehidin annesi Ayşe ile eşi Büşra, uzun süre şehit Özerli’nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli askerlerle oğlunun tabutunu top arabasına taşıdı. Tabutu taşıyan bazı askerlerin de gözyaşları dikkati çekti.

Şehit Semih Özcan’ın babası İlhami Özcan

BAHÇELİ VE AKAR DA KATILDI

Şehit Semih Özcan’in cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. İlyas Kaya, Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Sibel Kaya, tabutun yanına gelerek, “O beni bırakmaz. Peygamberime komşu eylesin seni. Allah’a emanet ol” dedi.

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Ayrıntılı tedbirler alınacak

Enkaz alanında olay yeri inceleme ile kaza kırım ekipleri çalışma yaptı. Çalışmaların bitmesiyle helikopterin enkazı AKOM’a ait kamyona yüklenerek götürüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla beraber, kazada şehit olan Yüzbaşı Semih Özcan’ın Ankara’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehitlerin terörle mücadele harekâtlarında büyük kahramanlık ve fedakârlıklar yaptığını vurgulayan Akar, “Çok geniş çaplı teşkil edilen bir heyet bugün (dün) sabah saat 06.00’dan itibaren vazifesine başladı” dedi. Konuyla ilgili çok ayrıntılı tedbirler alınmakta olduğunu kaydeden Akar, “Bu konudaki ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstermekte, bundan sonra da aynı şekilde göstermeye devam edecekler. İnşallah bu kaza da son olacak.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Kayıplarımızın acısını milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz” dedi. Erdoğan, şehitlerin ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini iletti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı yolladı.