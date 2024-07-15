Kahraman üniversiteliler

Türkiye, 15 Temmuz 2016 akşamından ertesi gün sabahına kadar büyük bir demokrasi mücadelesi verdi. FETÖ üyesi askerlerin ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla kalkıştığı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı meydanlara inmeleri konusundaki çağrısıyla başarısızlıkla sonuçlandı, ancak vatan uğruna 253 şehit verildi. Şehitler arasında bir akademisyen ve 8 üniversite öğrencisi de vardı.

Evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Prof Dr. İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı. Önce İstanbul’da Vatan Caddesi’ne giden ve buradaki direnişin sonuç vermesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Varank, burada darbeciler tarafından silahla vurularak şehit oldu. Hayatını eğitime adayan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi’nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı. Aynı alanda doktorasını tamamlayan Varank, Türkiye’ye döndükten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Prof. Dr. İlhan Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.





EN GENÇ ŞEHİTLERDEN

20 yaşındaki Mustafa Direkli, darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişelerinde şehit oldu. Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Direkli, darbe girişimini öğrendikten sonra arkadaşlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek için yola çıktı. Direkli, Orhanlı Gişeleri’nde kendilerini engellemeye çalışan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.





BABA KUCAĞINDA ŞEHİT

20 yaşındaki Burak Cantürk Çengelköy’de şehit oldu. Tatil dönemlerinde Çengelköy’deki bir kuru fasulyecide garsonluk yapan Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Cantürk, darbe girişiminin yaşandığı gece, babası ve kardeşiyle otomobile bindiği sırada açılan ateş sonucu sırtından vuruldu. Cantürk, Ümraniye’de hastaneye götürüldüğü sırada babasının kucağında şehadet getirdikten sonra hayatını kaybetti.





ANNESİNE VEDA ETMEDEN GİTMEDİ

Ankara’da yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Avcu, yatsı namazını kılar kılmaz Kızılay’a gitti. Annesinin elini öpmeyi unutup geri dönen ve annesine veda eden Avcu, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Avcu, Genelkurmay önünde açılan tank ateşi sonucu kalbinden vurularak şehit edildi.





ŞEHİT OLDU DİPLOMASI VERİLDİ

Antalya’da bulunan ailesinin yanından tek ders sınavını vermek üzere Ankara’ya gelen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, darbeye tepkisini göstermek üzere Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Ağaroğlu, darbeci hainlerin helikopterlerden açtığı ateş sonucu şehit oldu. 22 yaşındaki Ağaraoğlu, şehit olduktan sonra mezun oldu ve diploması ailesine teslim edildi.





GÖĞSÜNDEN VURULDU

Ömer Can Açıkgöz, Ankara Beştepe TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyordu. Henüz ikinci sınıfta olan 21 yaşındaki Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne giden Açıkgöz, helikopterden açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastanede ameliyata alınan Ömer Can Açıkgöz, okumak için geldiği Ankara’da şehit düştü.





BABASIYLA KONUŞURKEN ŞEHİT OLDU

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan bomba sonucu şehit düştü. 22 yaşındaki Yalçın şehit düştüğü sırada babasıyla telefon görüşmesi yapıyordu.





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