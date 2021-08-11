Kahramankazan’a yeni kent meydanı

Geliştirdiği insan odaklı projelerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, örnek olacak bir çalışmayı daha ilçeye kazandırmak için harekete geçti. İlçe merkezinde bulunan belediye binasının hemen önündeki yaklaşık 5 dönümlük alana Kahramankazan Kent Meydanı inşa edilecek. Kent meydanında 450 araç kapasiteli iki katlı otopark, kafeterya, mescit, abdesthane, sosyal donatı alanları ile umumi tuvaletler yer alacak. Meydan içerisinde ayrıca yazın havuz, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılabilecek bir kuru havuz da hizmete hazır olacak.

OTOPARK SORUNU BİTECEK

Bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen modern bir mimariye sahip olacak kent meydanı projesi, Kahramankazan ilçe merkezinin çehresini değiştirecek. Kent meydanı hem vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunarken hem de ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm olacak. Böylece ilçe merkezinde uzun yıllardır yaşanan otopark eksikliği sona ererken, yaya ve araç trafiği de büyük ölçüde rahatlamış olacak.

‘BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAĞIZ’

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kahramankazan kent meydanı projesiyle hem kent meydanımıza hem de otoparkımıza kavuşmuş olacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Yapılacak ihalenin ardından inşallah bir yıl içinde meydan çalışmalarımız tamamlanacak” dedi.