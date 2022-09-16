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Kahramankazan’a yeni modern halı saha

Kahramankazan Belediyesi, Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi’ne eğitim-öğretim yılı öncesinde yeni bir halı saha yaptırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan’a yeni modern halı saha
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Selim Parlar ile birlikte halı sahanın açılış kurdelasının ardından penaltı atışları yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi’ne eğitim-öğretim yılı öncesinde yeni bir halı saha yaptırdı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Selim Parlar ile birlikte halı sahanın açılış kurdelasının ardından penaltı atışları yaptı, ardından sahaya çıkan takımların maç başlama vuruşunu yapıp. bir süre karşılaşmayı izlediler.

Sentetik çim kullanılarak yapılan ve 350 bin liraya mal olan halı sahayla birlikte okulda önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Haziran ayında Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelip. ‘Kariyer Planlaması’ konusunda tecrübelerini anlatmıştı. Sohbet havasında geçen ziyaret sırasında öğrenciler ise hala sahalarının olmadığını dile getirerek öğretmen başkanlarından yeni bir halı saha yaptırmasını istemişlerdi. Başkan Oğuz da öğrencileri kırmayıp halı sahalarını yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirme sözü vermişti.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilere halı saha sözü de yerine getirilmiş oldu. Öğrencilerin başarısı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını belirten Başkan Oğuz, “Hangi okulumuzda ne eksik varsa çözüm için koşturuyoruz. Allah’a hamd olsun, mevcut okullarımızda sorunların çoğunu çözdük, yeni okul binaları için de kolları sıvadık” dedi.

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