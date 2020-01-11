Gündem Kahramankazanda göz bantlı etkinlik
ANKARA

Kahramankazan’da göz bantlı etkinlik

Kahramankazan Belediyesi’nce “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve davetliler, programın bazı bölümlerini, farkındalık yaratmak amacıyla kendilerine dağıtılan göz bantlarıyla takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile görme engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Serhat Oğuz

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Program kapsamında engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlatabilmek ve farkındalık sağlamak amacıyla davetlilere göz bandı dağıtıldı. Göz bandını takan davetliler program kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir kısmını bu şekilde takip etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu önemli haftada böylesine anlamlı bir programı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Hayatın engelli bireylerle birlikte omuzlandığının unutulmaması gerektiğini, programın da bu anlamda farkındalık yaratmak için düzenlendiğini dile getiren Oğuz, “Kahramankazan’da engelleri hep birlikte aşıyoruz” şeklinde konuştu.

ENGELSİZ KAFE YAKINDA AÇILIYOR

  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’de düzenledikleri programda, ilçelerinde yalnızca engelli bireylerin çalışacağı ve tüm gelirinin yine engelli bireylere verileceği bir Engelsiz Kafe açacaklarının müjdesini verdiğini anımsatan Oğuz, yakın zaman içinde bu kafeyi hizmete açacaklarını kaydetti.

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