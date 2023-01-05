​Kahramankazan’da kerpiç evler doğalgaz ile ısınıyor

Soğulcak Mahallesi Köy Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Müdürü Asım Yüksel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.

Program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ve temsili doğalgaz yakma töreninin ardından davetlilere yemek ikramıyla sona erdi.

‘’Şehir merkezine hangi hizmet gidiyorsa, köylerimize de o hizmet gidecek’’

Soğulcak Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şimşek, hiçbir desteğini esirgemeden köye yardım ve emek sağlayan Başkan Oğuz’a teşekkürlerini ileterek, doğalgazın Soğulcak halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Oğuz, köylere bir çivi çakılınca ne kadar mutlu olduğunu dile getirirken ‘’ Geldiğimizden beri hep şu politikayı göz önünde tuttuk. Şehir merkezine hangi hizmeti yapıyorsak köylerimizde de o hizmeti yapacağız dedik. Bunu söylemekle de kalmadık. Yaptığımız somut işlerle de bunu göstermeye gayret ettik. Bugün itibariyle merkezle birlikte 23 tane mahalleye doğalgaz götürdük’’ sözlerini kaydetti.

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4. Şirket Müjdesi

Bel-Net, Bel-Beton ve Bel-Maden’in ardından yeni bir belediye şirketi olarak Bel-İnşaat şirketini kuruyoruz. Buradaki amacımız Kahramankazan Belediyesini kendi kendine yeten ve ayakları üzerinde durabilir bir belediye haline getirmektir.

“Arkamızda Recep Tayyip Erdoğan Var”

Belediye kaynaklarını nereden bulduklarını açıklayan Başkan Serhat Oğuz, kurdukları KazanBelNet, KazanBelTon, KazanBelMaden’den gelir sağladıklarını belirtirken yeni dönemde 4. Şirket olarak KazanBelYapı’yı kurmayı hedeflediklerini söyledi. Kahramankazan Belediyesi olarak bölgenin ekonomik olarak dinamizmine uyum sağladıklarını ifade eden Başkan Oğuz; ”Değerli kardeşlerim şunu özellikle ama özellikle unutmayın. Serhat kardeşiniz gelip burada hizmetlerini gümbür gümbür size anlatıyorsa arkasında Recep Tayyip Erdoğan olduğu içindir. Ondan cesaret ve güç alıyoruz.’’ dedi.

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Büyükşehiri Kaybettik Ama Daha Çok Hizmet Ediyoruz

Ankara Büyükşehiri kaybedince bazı arkadaşlarımız hizmet ayağımızın birini kaybettik diye üzüldü. Bizim İnancımız olan da hayır vardır. Evet Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP’nin belediyesi oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz eskiden 1 birim çalışıyorsak şimdi inanın bana 5 birim çalışıyoruz. Yani eskiden Büyükşehir nasılsa arkamızda asfalt isteriz büyükşehirden alırız, tarımsal hibe isteriz büyükşehirden alırız, paraya ihtiyacımız olur büyükşehirden alırız derken şimdi öyle diyemiyoruz. Para lazımsa buluyoruz, tarımsal hibe lazımsa yine biz buluyoruz, asfalt lazımsa kırıyoruz sarıyoruz kendi asfaltımızı kendimiz döküyoruz.

“Aşk ile Çalışan Yorulmaz”

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Başkan Oğuz, Ankara’nın en büyük 3. Millet bahçesi’ni bitirdiklerini ve hizmete açacaklarını ifade ettikten sonra öte yandan, ‘’Size hizmet etmekten çok mutlu oluyoruz. Yereldeki Kızılelmamız bu. Bütün köylere doğalgaz gidecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi aşk ile çalışan yorulmaz. Yanlış işlere kapalıyız doğru işlerde de sizlerle birlikte yürüyeceğiz‘’ dedi.

Soğulcak Yakında Termal Turizm Alanı İlan Edilecek

Soğulcak Mahallemiz yakında termal turizmin merkezi olacak. Şu dağlarınız turizm alanı ilan edilecek çok az kaldı. Bu bölge komple turizm alanı olacak, Tekke Ormanına kadar. Kahramankazanan turizm bölgesi olacak, dolayısıyla Soğulcak’a da doğalgaz yakışır.

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”Serhat Başkan Önümüzü Açtı”

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Müdürü Asım Yüksel de konuşmasında geçen yıl Ankara’da yaptıkları yatırımlarla birlikte Ankara’nın doğalgaz kullanmayan ilçesi kalmadığını belirterek, ‘’Artık taşra mahallelere de yatırım yapma fırsatımız doğdu. Bu konuda Serhat Başkanımızın çok ciddi baskıları, teşvikleri oldu. Sağolsunlar belediye meclis üyeleri ile birlikte aldıkları kararlarla önümüze açtılar. Biz de onların açtıkları yoldan elimizden geldiğince doğalgazı KahramanKazan’ın bütün mahallelerine yaygınlaştırmaya çalışıyoruz’’ dedi.