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İSTANBUL

Kahramanlar Boğaz turuyla moral buldu

Üsküdar’da pandemide mücadele eden kahramanlar unutulmadı. 300’e yakın sağlık emekçisi, Valide Sultan Gemisinde düzenlenen Boğaziçi Mehtapları konserinde ağırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanlar Boğaz turuyla moral buldu ​
Boğazda mehtaplı gecede renkli görüntüler oluştu. Sağlık çalışanları şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Üsküdar’da pandemide mücadele eden kahramanlar unutulmadı. 300’e yakın sağlık emekçisi, Valide Sultan Gemisinde düzenlenen Boğaziçi Mehtapları konserinde ağırlandı. Salgın sürecinde büyük bir fedakârlık yaparak seferber olan sağlık çalışanlarına özel “Boğaziçi Mehtapları Konseri” etkinliği düzenledi.

  • Etkinlikte profesörler, doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlilerinden oluşan 300’e yakın sağlık emekçisini Valide Sultan Gemisi’nde bir araya getirdi. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde, uzun yıllar müzikal ve operalarda sahne alan Serap Çiftçi, Türk sanat musikisinin en nadide eserlerini seslendirdi. Boğazda mehtaplı gecede renkli görüntüler oluştu. Sağlık çalışanları şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.
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