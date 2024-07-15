Kahramanlığı sınırları aştı

ETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Mançurya’da yaşatılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland’ın Patani bölgesinde Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için Birşeyyap Gönülllü İnisiyatifi ile birlikte yakında temelinin atılması planlanan Şehit Ömer Halisdemir Okulu.





240 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR

Okul, Pattani, Jala, Narathiwat, Sonkla ve Satol eyaletlerinden oluşan ve Tayland’ın güneyinde çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Patani bölgesinde özellikle yetim ve yoksul çocukların eğitim alabilecekleri iki katlı bir okul. Şehit Ömer Halisdemir Okulunda yetimler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, fen ilimlerinin yanı sıra Kur’an eğitimi ile birlikte İslami eğitimi alarak bölge Müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştiriliyor. 6 sınıf, bir öğretmenler odası ve bir de bilgisayar odasından oluşan okulda 240 öğrenci istifade ediyor.





NİTELİKLİ ÖĞRENCİLER YETİŞİYOR