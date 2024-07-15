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Kahramanlığı sınırları aştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, şehit Ömer Halisdemir’in adını Tayland’ın Patani bölgesinde yaşatıyor. 2016 yılında inşasına başlanan okul, 2018 yılında hizmete açıldı. Toplamda 656 metrekare olan okulda 6 sınıf yer alıyor. Her sınıfta 40 öğrenci toplamda ise 240 öğrenci eğitim görüyor. Okuldan şu ana kadar 66 öğrenci mezun oldu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:14 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Öğrencilerin, İslâm itikadına ve uygulamalarına gölge düşürmeden çok kültürlü topluma giren ve olumlu katkıda bulunan yetenekli bireyler olarak yetişmeleri de okulun amaçları arasında.
Öğrencilerin, İslâm itikadına ve uygulamalarına gölge düşürmeden çok kültürlü topluma giren ve olumlu katkıda bulunan yetenekli bireyler olarak yetişmeleri de okulun amaçları arasında.

ETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Mançurya’da yaşatılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland’ın Patani bölgesinde Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için Birşeyyap Gönülllü İnisiyatifi ile birlikte yakında temelinin atılması planlanan Şehit Ömer Halisdemir Okulu.


240 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR

Okul, Pattani, Jala, Narathiwat, Sonkla ve Satol eyaletlerinden oluşan ve Tayland’ın güneyinde çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Patani bölgesinde özellikle yetim ve yoksul çocukların eğitim alabilecekleri iki katlı bir okul. Şehit Ömer Halisdemir Okulunda yetimler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, fen ilimlerinin yanı sıra Kur’an eğitimi ile birlikte İslami eğitimi alarak bölge Müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştiriliyor. 6 sınıf, bir öğretmenler odası ve bir de bilgisayar odasından oluşan okulda 240 öğrenci istifade ediyor.


NİTELİKLİ ÖĞRENCİLER YETİŞİYOR

İslâm ahlâkına uygun olmayan zararlı alışkanlık ve davranışlardan nesilleri koruma maksadı da güden okulun hedefleri arasında çocukların, entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlayarak özgüven sahibi olmaları bulunuyor. Öğrencilerin, İslâm itikadına ve uygulamalarına gölge düşürmeden çok kültürlü topluma giren ve olumlu katkıda bulunan yetenekli bireyler olarak yetişmeleri de okulun amaçları arasında.

#15 Temmuz
#darbe girişimi
#İHH
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