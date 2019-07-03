Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kahramanlıkları sınırları aşacak

15 Temmuz şehitleri Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da anılacak. Yurt dışındaki bütün camilerde şehitler için Kur’an’ı Kerim okunacak ve dua edilecek. Uluslararası Demokratlar Birliği de “Yurt Dışında Vatan Nöbeti” temalı ödüllü kompozisyon yarışması düzenleyecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Darbe girişimini engelleyen vatandaşlar.
Darbe girişimini engelleyen vatandaşlar.

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girşiminin üçüncü yıl dönümünde 252 şehidini unutmayacak. Diriliş ruhunun diri tutulması için Avrupa’nın önemli merkezlerinde de etkinlikler düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşları, meydanları dolduracak. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle vatandaşlar, birlik mesajı verecek. Avrupa şehir meydanlarında 15 Temmuz’a ilişkin fotoğraf sergisi açılacak. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Boşnakça basın bildirisi okunacak. 252 şehit sayısı kadar etiketli renkli demokrasi balonları uçurulacak. Belirlenen şehirlerde şehit yakınları, gaziler, sanatçı ve akademisyen konuşmacılar, vatandaşlarımızla buluşacak. Programlarda, 15 Temmuz hain darbe gecesini anlatacak belgesel gösterimi olacak. Yurt dışındaki bütün camilerde şehitler anısına Kur’an’ı Kerim, Mevlidi Şerif ve dualar okunacak.

TÜRKİYE’YE GİDİŞ VE DÖNÜŞ BİLETİ HEDİYE

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) önemli etkinliklere imza atacak. Organizasyon kapsamında “Yurt Dışında Vatan Nöbeti” temasıyla ödüllü kompozisyon yarışması da düzenlenecek. Yarışmada vatandaşlar 15 Temmuz’a ilişkin duygu ve düşüncelerini yazıya dökmelerine imkan sağlanacak. Başarılı görülen çalışmanın sahipleri Türkiye’ye gidiş ve dönüş bileti, edebiyat paketi ile ödüllendirilecek. Kompozisyon yarışması hakkında bilgi veren Bülent Bilgi, “15 Temmuz unutmamak ve unutturmamayı amaçlıyoruz. 7’den 70’e özellikle gençlerin Türkçe okuma ve yazma gayretlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde de kompozisyon yarışmasını teşvik ediyoruz” dedi. Türk halkının demokrasiye inancı ile FETÖ terör örgütü konusunda dikkatlerini çekmek için Avrupa genelinde karar alma mekanizmalarının yanı sıra siyasetçi, basın mensubu gibi kanaat önderlerine ynelik sosyal medya etkinliği de olacak. Seçilecek fotoğraflar farklı dillerde kısa mesaj ve uygun hashtag ile eş zamanlı olarak yayılacak.

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