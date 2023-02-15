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Kahramanmaraş depreminin enerji yoğunluğu Hiroşima'nın iki bin katı

Kahramanmaraş merkezli asrın afeti, en fazla enerji açığa çıkaran deprem olarak da kayıtlara geçti. 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem, enerji yoğunluğu açısından da dünya tarihinde yaşanan büyük depremler ve felaketlerden katbekat büyük.

11:42 . 15/02/2023 Çarşamba
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Tarihte yaşanan afet ve felaketler, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

1945 yılında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası, 15 trilyon joule enerji yoğunluğu ortaya çıkarmıştı.

1989 yılında ABD'de meydana gelen Loma Prieta Depremi, 1,5 katrilyon jul enerji yoğunluğu meydana getirdi.

2010'da Haiti'de yaşanan deprem ise 2,1 katrilyon jul enerji açığa çıkaran deprem olarak kaydedildi.

30 katrilyon jul enerji açığa çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise 30 katrilyon jul enerji yoğunluğu ortaya çıktığı belirlendi. TRT Haber'de yer alan habere göre; Türkiye'deki 10 ili etkileyen depremlerin Haiti'deki depremin yaklaşık 15 katı, ABD'deki depremin ise yaklaşık 30 katı büyüklükte bir enerji yoğunluğu oluşturduğu görülüyor.

İki bin katı enerji yoğunluğunda

Kahramanmaraş'taki depremler, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık iki bin katı enerji yoğunluğunda. Dünya tarihinde bu depremlerin bir benzeri daha kaydedilmemiş.



#Kahramanmaraş merkezli deprem
#Hiroşima
#Enerji
2 saat önce
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