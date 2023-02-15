Kahramanmaraş depreminin enerji yoğunluğu Hiroşima'nın iki bin katı

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Kaypak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölgede artçı sarsıntıların 3 yıla kadar devam edebileceğini aktararak, ''Yer yer 5'in üzerinde, 6'ya yakın ve belki de 6'nın üzerinde artçılar olabilir. Bu artçıların bina yıkma ihtimali kesinlikle var. 2 büyük depremde binaların çoğu ringdeki boksör gibi çok sayıda yumruk yedi. Dolayısıyla en küçük artçı bile zarar görmüş binayı yıkabilir" ifadelerini kullandı.