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Gündem Baba dehşet saçtı Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Baba dehşet saçtı: Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü

Baba dehşet saçtı: Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet verici bir olay yaşandı. Merkez Onikişubat ilçesinde oğlu ve gelinini tüfekle öldüren baba gözaltına alındı. Baba vahşetinin nedeni de ortaya çıktı. Ailenin arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arazi anlaşmazlığı tartışmasında oğlu ve gelinini öldürdü.
Arazi anlaşmazlığı tartışmasında oğlu ve gelinini öldürdü.

İlçeye bağlı Döngele Mahallesi'nde, baba Dursun M. (57), iddiaya göre, Antalya'da ikamet eden oğlu Adem M. (29) ile arazi anlaşmazlığı yüzünden telefonda tartıştı.

Tartışma üzerine Adem M. eşiyle Antalya'dan yola çıkarak babasının evine geldi.

Burada da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Dursun M, tüfekle oğlu Adem ve gelini Meryem M'yi (30) öldürdü.

DHA
Dursun M. (57), oğlu Adem M. (29) ve gelini Meryem M.'yi (30) av tüfeği ile vurdu.

İhbar üzerine mahalleye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi babayı da olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı. Olayın ardından sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

AA
Sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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