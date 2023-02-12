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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.

13:30 . 12/02/2023 Pazar
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları artıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.



Depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1408 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 341 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.


Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.


Cinderes beldesi havadan görüntülendi

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi, depremlerden en çok zarar gören yerleşimlerden biri oldu.


Sivil Savunma kaynaklarına göre, arama kurtarma çalışmaları sırasında 500'den fazla kişinin cesedine ulaşıldı, yüzlerce kişi yaralı kurtarıldı.


#"Asrın felaketi"
#Cinderes
#DEPREM
1 saat önce
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