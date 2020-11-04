Kahramanmaraş Valiliği uyardı: Ev ziyaretinde bulunmayın

Halk TV sunucusu: 4 gündür yatıyorum yarın Covid-19 test sonucum çıkacak

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, canlı yayın sırasında dört günlük rahatsızlık geçirdiğini ve covid-19 testinin sonucunu beklediğini söyledi. Program konuklarında şaşkınlığa neden olan bu itiraf sosyal medyada tepki topladı.