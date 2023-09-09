Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

"İlk belirlemelere göre kazada, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın ise yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"