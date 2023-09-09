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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 25 kişi yaralandı.

11:53 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek,
"İlk belirlemelere göre kazada, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın ise yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"
ifadelerini kullanıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Tunç: Şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Cenaze defin işlemi için toplanan vatandaşların üzerine alana giren bir kamyonun devrildiğini anımsatan Tunç, "İlk belirlemelere göre 4 vatandaşımız vefat etmiş, 25 vatandaşımız yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kaza sonucu, 3 araçta hasar oluşmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, olayın kapsamı dikkate alınarak iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş
#Andırın
#Kaza
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