Kahramanmaraş'ta saat 19.38'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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10 dakika önce
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
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