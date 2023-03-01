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Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 19.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19:50 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Kahramanmaraş'ta saat 19.38'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar Geliyor...

#Kahramanmaraş deprem
#Kahramanmaraş
#deprem
10 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
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