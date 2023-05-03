Kahramanmaraş'ta 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.16'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bu depremden altı dakika sonra Göksun'da 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.