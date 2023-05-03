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Kahramanmaraş'ta 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde saat 20.16'da 5.0 büyüklüğünde; 20.22'de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20:27 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta peş peşe 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta peş peşe 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.16'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bu depremden altı dakika sonra Göksun'da 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Saat 20.22'de meydana gelen depremin derinliğinin ise 6.83 kilometre olduğu belirtildi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Göksün
1 saat önce
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