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Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde artçı deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 22:31'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Kayseri, Sivas, Adana ve Adıyaman'da da hissedildi.

22:58 . 18/02/2023 Cumartesi
Diğer
Deprem

Deprem

Göksun ilçesinde 5,1 şiddetinde bir depremin yaşandığı açıklandı.

12 km derinlikte

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 12 km derinliğinde meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi

Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

EMSC'ye göre büyüklük 5,5

Reuters'in aktardığına göre ise, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Kahramanmaraş Göksun'da meydana gelen depremin 5,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Göksun
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde artçı deprem
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