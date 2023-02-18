Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde artçı deprem

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Deprem
Göksun ilçesinde 5,1 şiddetinde bir depremin yaşandığı açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 12 km derinliğinde meydana geldi.
Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Reuters'in aktardığına göre ise, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Kahramanmaraş Göksun'da meydana gelen depremin 5,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.