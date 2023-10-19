Kahramanmaraş'ta DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi: Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok

İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenledi. Soykırımın yaşandığı Gazze'de sivillerin yaşadığı iki bina İsrail'in attığı füzeyle yerle bir oldu. Saldırıda çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Gazzeli hayatını kaybetti.