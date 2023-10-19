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Kahramanmaraş'ta DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi: Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, sosyal medyada terör propagandası yapan iki kişi için çalışma başlatıldı.

18:03 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.


Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, yabancı uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.


Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tek tek tespit edildiler

Öte yandan jandarma ekiplerinin, sosyal medyada PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit ettiği N.T. (18) ile G.A'nın yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.



#İl Jandarma Komutanlığı
#Kahramanmaraş
#terör operasyonu
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