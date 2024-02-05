AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 13:13'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.1 km olarak açıklandı.
Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'de 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acımız ilk günkü gibi taze. Seçim gündeminin depremin önüne geçmesine izin vermedik" dedi. Erdoğan, Gaziantep'te 14 bin konutun yapımının hızla sürdüğünü belirterek, "Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin birinci yılında, yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Demir. Demir, 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaparken bin 50 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ancak, Mehmet Demir oğlu Muhammed Nejat'ın (14) enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. O gecenin kendisi için bir sınav olduğunu belirten Demir, “Rabb'ime şükürler olsun evladım Kur'an kursunda, ilim yolunda şehit oldu yeğenimle birlikte” dedi. Acı detay sonra ortaya çıktı.Meğer yıllar önce sosyal medya hesabından paylaşmış...