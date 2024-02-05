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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Seren Som
Seren Som
13:41 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 13:13'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.1 km olarak açıklandı.



Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık
Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.

Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...
Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin birinci yılında, yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Demir. Demir, 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaparken bin 50 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ancak, Mehmet Demir oğlu Muhammed Nejat'ın (14) enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. O gecenin kendisi için bir sınav olduğunu belirten Demir, “Rabb'ime şükürler olsun evladım Kur'an kursunda, ilim yolunda şehit oldu yeğenimle birlikte” dedi. Acı detay sonra ortaya çıktı.Meğer yıllar önce sosyal medya hesabından paylaşmış...



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Dulkadiroğlu
20 dakika önce
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