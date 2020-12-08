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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta hareketli gece: Polisin 'dur' ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.

Haber Merkezi İHA
Dur ikazına uymayan şoför köprüden aşağı uçtu.
Dur ikazına uymayan şoför köprüden aşağı uçtu.

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 46 DZ 825 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi.

  • Polis ekiplerince takip edilen ve dur ihtarlarını dikkatte almayan sürücü ters şeritten yoluna devam ederken Erkenez Çayı geçmişindeki köprüden aşağı uçtu.

Kaza sonrası otomobilden inen biri yaralı iki kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

İHA
Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka alındı.

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