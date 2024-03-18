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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan servis minibüsü takla attı: 14'ü öğrenci 15 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan servis minibüsü takla atarak devrildi. Kazada ters dönerek duran minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan 14 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya ile Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da hastanede yaralıları ziyaret etti.

17:35 - 18/03/2024 Pazartesi
DHA
Pazarcık'taki trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Pazarcık'taki trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek duran minibüsün sürücüsü N.Y. ile 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya ile Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, hastanede yaralıları ziyaret etti. Kaya, öğrenci ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.



#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#Trafik Kazası
#Servis Minibüsü
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