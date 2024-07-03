Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor

Yangın, saat 13.00 sıralarında Narlı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi.