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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

14:16 - 3/07/2024 Çarşamba
DHA
Yangının başladığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Yangının başladığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Narlı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi.


Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.


#Orman yangını
#Kahramanmaraş
#müdahale
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