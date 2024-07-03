Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor

Yangının başladığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Narlı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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2 saat önce