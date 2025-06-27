Kahramanmaraş'ta orman yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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