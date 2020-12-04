Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü

Polis ekiplerince Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanan M.K. (22), kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'nda öldü.

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

İHA Polisi şehit eden zanlı öldü.

Otelden kaçan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu yaralı yakalanmış, zanlıyla irtibatlı bir kişi de gözaltına alınmıştı.

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VALİLİKTEN YALANLAMA GELDİ

Kahramanmaraş Valiliği, kent merkezinde yaşanan silahlı çatışma sonrası, bir polisin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde 3.12.2020 tarihinde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polisimizi şehit eden bir polisimizi de yaralayan şüpheli kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. gözaltına alınmış olup hakkındaki adli işlemler devam etmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır."

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