Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Zonguldak'taki yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri hızla yangının çıktığı alanda çalışmalarını sürdürürken, yangına 5 arasöz, 3 su tankı, 5 yer ekibi dozer kepçe, 110 personel ve 5 helikopter ile müdahale ediliyor.
Alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan yanarak kül olurken, ekiplerin yangına müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.