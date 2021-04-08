​Kahreden kaza​: Türk yıldızı 1 pilot şehit

Konya Karatay’da dün akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı kaza kırıma uğradı, kaza sonucu Burak Gençcelep (35) şehit oldu. Konya 3. Ana Jet Üssü’nden havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi gösteri uçağı saat 14.15’te belirlenemeyen bir nedenle düştü. Karatay ilçesinde boş bir alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
KAHRAMAN PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU
- Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Gençcelep’in Türk Yıldızları’nda 100 saatlik uçuşu olduğu bildirilirken Gençcelep, Türk Yıldızları’nın ikinci şehidi olarak kayda geçti. 13 Mart 2012’de yaşanan kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.
TRABZON’A UĞURLANACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başsağlığı mesajında, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Gençcelep’in naaşının bugün saat 09.00’da düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon’a uğurlanacağı bildirildi.
Erdoğan’dan başsağlığı
- Şehit olan Türk Yıldızları’na ait uçağın pilotu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Konya’da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."