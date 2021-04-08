Gündem Kahreden kaza Türk yıldızı 1 pilot şehit
KONYA

​Kahreden kaza​: Türk yıldızı 1 pilot şehit

Kahreden kaza: Türk yıldızı 1 pilot şehit

Konya 3. Ana Jet Üssü’nde konuşlu akrobasi timi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim sırasında düştü. Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Aynı bölgede 2012’de pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kahreden kaza​: Türk yıldızı 1 pilot şehit
Konya’da akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Konya Karatay’da dün akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı kaza kırıma uğradı, kaza sonucu Burak Gençcelep (35) şehit oldu. Konya 3. Ana Jet Üssü’nden havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi gösteri uçağı saat 14.15’te belirlenemeyen bir nedenle düştü. Karatay ilçesinde boş bir alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

KAHRAMAN PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

  • Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Gençcelep’in Türk Yıldızları’nda 100 saatlik uçuşu olduğu bildirilirken Gençcelep, Türk Yıldızları’nın ikinci şehidi olarak kayda geçti. 13 Mart 2012’de yaşanan kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama

Uçağın düşme anı kameralara böyle yansıdı.
Uçağın düşme anı kameralara böyle yansıdı.

TRABZON’A UĞURLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başsağlığı mesajında, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Gençcelep’in naaşının bugün saat 09.00’da düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon’a uğurlanacağı bildirildi.

Gençcelep’in eşi ve çocuklarıyla çekildiği fotoğraf, görenleri hüzünlendirdi.
Gençcelep’in eşi ve çocuklarıyla çekildiği fotoğraf, görenleri hüzünlendirdi.

Erdoğan’dan başsağlığı

  • Şehit olan Türk Yıldızları’na ait uçağın pilotu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Konya’da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."
Abone Ol Google News
Mekanın cennet olsun

Mekanın cennet olsun

​MSB'den Burak Gençcelep paylaşımı.
Fark yeniden beş oldu

Fark yeniden beş oldu

Alanyaspor'u rahat geçen Beşiktaş liderliğini devam ettirdi.
Fransada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz

Milli Savunma Bakanlığı iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

​Vaka ve ölü sayısında can yakan yükseliş.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Fotoğrafın kazananı Türkiye

Fotoğrafın kazananı Türkiye

Yunan Başbakan mağlubiyeti kabul etti.
Tepki çeken hata

Tepki çeken hata

​Alanyaspor kalecisinin yediği gol gündem oldu.

Türkiye bu gece soğuk havanın etkisine girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.