​Kahreden kaza​: Türk yıldızı 1 pilot şehit

Konya Karatay’da dün akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı kaza kırıma uğradı, kaza sonucu Burak Gençcelep (35) şehit oldu. Konya 3. Ana Jet Üssü’nden havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi gösteri uçağı saat 14.15’te belirlenemeyen bir nedenle düştü. Karatay ilçesinde boş bir alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

KAHRAMAN PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Gençcelep’in Türk Yıldızları’nda 100 saatlik uçuşu olduğu bildirilirken Gençcelep, Türk Yıldızları’nın ikinci şehidi olarak kayda geçti. 13 Mart 2012’de yaşanan kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama

Uçağın düşme anı kameralara böyle yansıdı.

TRABZON’A UĞURLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başsağlığı mesajında, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Gençcelep’in naaşının bugün saat 09.00’da düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon’a uğurlanacağı bildirildi.

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Gençcelep’in eşi ve çocuklarıyla çekildiği fotoğraf, görenleri hüzünlendirdi.

Erdoğan’dan başsağlığı