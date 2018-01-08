Kahreden ziyaret

Akraba ziyaret için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu aracın Erzincan’da takla atması sonucu 2 çocuk öldü, 4 kişi de yaralandı. Üzücü kaza, dün Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Ankara’da oturan Gün ailesi, Ağrı’nın Patnos ilçesinde oturan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Resul Gün (27) yönetimindeki 06 DA 7551 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Avcılar köyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, köprünün korkuluklarına çarptı.

30 METRE SAVRULDU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçip yaklaşık 30 metre savrulan araç yola devrildi. Kazada sürücü Resul Gün ile aynı araçtaki ağabeyi Kasım Gün (31), yengesi Remziye Gün (27), yeğenleri Yusuf (6) 1 aylık Ezel Gün ile ismi öğrenilemeyen bir yeğeni yaralandı. Feci manzarayı gören diğer sürücüler, telefonlara sarılarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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ÇABALAR YETMEDİ

Araçta sıkışan ve yola savrulan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 1 aylık Ezel bebek ile 6 yaşındaki ağabeyi Yusuf Gün yapılan bütün tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kasım Gün, eşi Remziye ile diğer çocuklarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.