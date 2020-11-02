Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahvaltı hazırlamayan eşini bıçakladı
ADANA

Kahvaltı hazırlamayan eşini bıçakladı

Adana'da, Volkan K., kahvaltı hazırlamadığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Gül G.’yi, dövüp, burnundan bıçakladı. Yaralanan Gül G. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Volkan K., tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı.
Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı.

Yaşanan olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gül G. (21), bir süre önce hayatını kaybeden kuzeninin taziyesine gitmek için evde hazırlandığı sırada, 5 yıllık dini nikahlı eşi Volkan K. kendisinden kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise taziyeye gideceğini ve hazırlayamayacağını söyledi.

  • Bunun üzerine Volkan K., Gül G.'ye kafa atıp, yumruklayarak darbetti. Volkan K. daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Gül G.'yi burnundan yaraladı. Gül G. aldığı darbelerle yere yığılırken, komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gül G., ardından hastaneye kaldırıldı.

Volkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gül G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Volkan K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını başından bıçakladı
GÜNDEM
Esenyurt'ta koca dehşet saçtı: Tartıştığı karısını başından bıçakladı

Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası
GÜNDEM
Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası
Abone Ol Google News
Saatlerin durduğu an: 14.51

Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
14 saat boyunca elini bırakmamış

14 saat boyunca elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
Can kaybı<br>83'e yükseldi

Can kaybı
83'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

Haftanın ilk günü yağış beklenen iller..
Elli sekizinci saatte <br>gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.