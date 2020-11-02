Kahvaltı hazırlamayan eşini bıçakladı

Hayat

İkbal Gürpınar koronavirüs yüzünden yoğun bakımda: Hakkınızı helal edin

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan İkbal Gürpınar'ın oğlu, ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Annesinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söyleyen oğlu Alper'den önce İkbal Gürpınar, yine sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sevenlerinden helallik istemişti.