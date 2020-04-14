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İSTANBUL

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Beşiktaş’ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan şahıs, polisi arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı.
Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı.

Olay, saat 06.00 sularından Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Sokak, E-5 Karayolu kenarındaki çimenlikte meydana geldi.

  • Edinilen bilgiye göre, çimenlikte kahvaltı yaptığını ileri süren Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan Yılmaz, kendisi polise haber verip, vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA
Beşiktaş’ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yapan bir kişi vuruldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
Ayağından vurulan şahıs, polisi arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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