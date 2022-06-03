Kahvaltıya Balıkesir’e buyurun

Balıkesir´in hem göze hem damağa hitap eden görkemli kahvaltısı, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali ile görücüye çıktı. Şehrin zengin mutfağının tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı bayram havasında geçti. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği iş birliğinde düzenlenen ve 30’un üzerinde yöresel lezzetin tanıtıldığı festivalde, 51 firma, 10 kooperatif, 16 kuruluş, 2 süt birliği stant açtı.

Yücel Yılmaz

BEREKET FIŞKIRIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şehrimizin her karışından bereket fışkırıyor. Esenlik ve sağlık turizmindeki potansiyelimiz ile Avrupa’nın Seçkin Destinasyonu seçildik. Gastronomi şehri olma yolunda birçok çalışma gerçekleştirdik. Sahilleri, Kuş Cenneti ve tüm ilçeleriyle Balıkesir misafirlerini bekliyor.” dedi.

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GÜNDEM Lezzet ve eğlence dolu Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali