Gündem Kahvaltıya Balıkesire buyurun
BALIKESİR

Kahvaltıya Balıkesir’e buyurun

Balıkesir´in hem göze hem damağa hitap eden görkemli kahvaltısı, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali ile görücüye çıktı.

Abone Ol Google News
Mustafa İlhan Yeni Şafak
Kahvaltıya Balıkesir’e buyurun
Yemek şovları ve yöresel tadımlarıyla festival pazara kadar sürecek.

Balıkesir´in hem göze hem damağa hitap eden görkemli kahvaltısı, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali ile görücüye çıktı. Şehrin zengin mutfağının tanıtılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı bayram havasında geçti. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği iş birliğinde düzenlenen ve 30’un üzerinde yöresel lezzetin tanıtıldığı festivalde, 51 firma, 10 kooperatif, 16 kuruluş, 2 süt birliği stant açtı.

Yücel Yılmaz
Yücel Yılmaz

BEREKET FIŞKIRIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şehrimizin her karışından bereket fışkırıyor. Esenlik ve sağlık turizmindeki potansiyelimiz ile Avrupa’nın Seçkin Destinasyonu seçildik. Gastronomi şehri olma yolunda birçok çalışma gerçekleştirdik. Sahilleri, Kuş Cenneti ve tüm ilçeleriyle Balıkesir misafirlerini bekliyor.” dedi.

Lezzet ve eğlence dolu Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali
GÜNDEM
Lezzet ve eğlence dolu Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali

Türk Mutfağı dünyaya damga vurdu
HAYAT
Türk Mutfağı dünyaya damga vurdu
Süper Lige yükselen son takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen
son takım belli oldu

İstanbulspor, Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.
Film seti değil Akdeniz

Film seti değil Akdeniz

​Suriye'de oluştu; Adana, Osmaniye ve Hatay'a ulaştı.
İsveçte silahlı çatışmalar arttığı için İçişleri Bakanı hakkında gensoru verildi: Başbakan istifa resti çekti

Böylesi daha önce üretilmemişti: İnsan ömrünü geçecek nitelikte.

​Tarlasında çıkan taşların değerini çalındıktan sonra anladı.
Yerli ve milli yapay zeka

Yerli ve milli yapay zeka

ASENA uyuşturucunun izini sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.