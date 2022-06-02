Gündem Kahvaltıyı Balıkesir adıyla tanıyın
BALIKESİR

Kahvaltıyı “Balıkesir” adıyla tanıyın

Balıkesir, kendi ürünlerinden oluşan ve kültürümüzün vazgeçilmez parçası kahvaltıyı, markalaştırmak için tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun mesai yapıyor. İstanbul’da yapılan toplantı ile Balıkesir Kahvaltısı, gastronomi gazetecilerine tanıtıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahvaltıyı “Balıkesir” adıyla tanıyın
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz.

Gıda ürünleri ve üretimiyle Türkiye’yi doyuran il Balıkesir, Balıkesir Kahvaltısı ile kahvaltı anlayışını değiştirecek. Özellikle süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı ve kuzu etiyle tanınan Balıkesir, üretim ve kalitede iddialı olduğu diğer ürünleri bir konsept etrafında birleştirerek sabah kahvaltısında buluşturdu. “Balıkesir Kahvaltısı” adıyla oluşturulan kahvaltı, geleneksel kahvaltı anlayışına farklı bir yaklaşım getiriyor.

Bunun için İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Balıkesir Kahvaltısı ve 2-5 Haziran’da yapılacak Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali gastronomi gazetecilerine ve katılımcılara tanıtıldı. Balıkesirli sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın sunumuyla başlayan toplantıya Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve katılımcı kurumların temsilcileri, Balıkesir Kahvaltısı sunan firma temsilcileri ile gastronomi ve gıda alanında tanınmış bir çok gazeteci ve yazar katıldı.

İlk olarak Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin konuşmasıyla başlayan lansman toplantısı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Gürkan Boztepe konuşmasında, Balıkesir’in önemli bir gastronomi merkezi olduğunu altını çizerek “50 çeşit peynirden tutunda bal ve ekmeğe kadar birçok ürün, kalitesi ve lezzetiyle Balıkesir’de bulmak mümkün. Bu nedenle Balıkesir Kahvaltısını ulusal ve uluslararası çapta tanıtılması çok önemli” dedi.

Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir

Boztepe’nin ardından kürsüye gelen Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, üç yıl önce başlatılan Balıkesir’in markalaşması için hazırlanan çalışmaları adım adım hayata geçirdiklerini söyledi. Balıkesir’i “Türkiye’yi Doyuran İl” olarak tanımladıklarını söyleyen Kula, “Bugün önünüzde bulunan kahvaltılık ürünlerin tamamı Balıkesir coğrafyasında yetişmekte ve bununla da gurur duymaktayız” dedi. 2-5 Haziran’da yapılacak Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali hakkında bilgiler veren Ticaret Odası Başkanı Kula, amaçlarının Balıkesir Kahvaltısını tüm ülkeye tanıtmak, bununla da üreticilerimizin iş hacmini büyütmek ve Balıkesir’de kahvaltı yapan insanları memnun etmek olduğunu söyledi.

Balıkesir Kahvaltısı’nda herşey tarladan sofraya

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Kula’dan sonra konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gastronominin gerçek bir turistik değer olduğunu, artık dünyada ülkelerin bu değer merkezinde turizm ve kültürel ürünlerini değere dönüştürdüklerini söyledi.

Balıkesir’i, İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere komşu, yaklaşık 40 milyon insanın 2-3 saatlik bir yolculukla rahatlıkla gelebileceği bir şehir olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Balıkesir’de kahvatıda bulunan her şey tarladan sofrayadır. İşte bu yüzden Balıkesir’in pazarları çok büyüktür. Pazarlarımızda her şey çok tazedir. Pazarcılarımızın yüzde doksanı müstecir dediğimiz ürünü kendisi üretip satanlardan oluşur. Restoranlarımız ürünlerini doğrudan üreticiden alır ya da kendisi de üreticidir”.

Balıkesir, kahvaltıda iddialı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan sonra kürsüye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bugün Tüm Kuruluşlarımızla birlikte Balıkesir’in tanıtmak marka değerini artırmak için buradayız. Balıkesir herşeyin kaliteli olduğu bir şehirdir. Balıkesir’in gastronomik değerleri çok güçlüdir. Gastronomi turizmi açısından hangi ürünlerimizi ön plana çıkaralım desek seçmekte zorlanıyoruz. Çünkü zeytinden tarım ürünlerine, etinden sütüne gastronomik zenginliklerle iç içe bir şehir. Balıkesir’de üretilen ve Balıkesir Kahvaltısında bulunan her ürün, Balıkesir’de en kaliteli ve iddialı bir şekilde üretilir. Bize ait ürünleri, bizim sunumumuzla, şeflerimizin yorumuyla beğenize sunuyoruz” dedi.

48 yıl sonra görüntülendi

48 yıl sonra görüntülendi

Ayak izi ve tüyünden tespit edildi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

​Elektrikli araç şarj istasyonu kuracak 5 firma belli oldu.
TSKnın seçkin birliği

'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor.

​Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.

​Gümüşhane'de köylüler kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

​Tek tek ifşa edildi: Kansere neden olan 14 besin.

​Bakan Muş: İhracat Mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı

​Bakanlık duyurdu: Otoyollarda hız limiti yükseltildi.

Kumburgaz'da otomobilin durağa daldığı korkunç kaza kamerada: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Gündem

Kumburgaz'da otomobilin durağa daldığı korkunç kaza kamerada: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girmiş iki öğrenci hayatını kaybetmişti. Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Vefat eden öğrencilerden Oğuzhan Kolver'in babası İlhami Kolver, "Sürücü alkollüymüş herhalde, pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor
Dünya

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor

AB, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırının ardından bu ülkeyi hedef alan çok sayıda ekonomik yaptırım kararı aldı. Özellikle enerji alanında Rusya'dan kömür ve petrol ithalatını büyük oranda azaltmayı kararlaştıran AB ülkeleri, konu doğal gaz olduğunda yeni yaptırım uygulamaya sıcak bakmıyor.
Küresel gıda krizinin çözümünde adres Türkiye: Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı
Ekonomi

Küresel gıda krizinin çözümünde adres Türkiye: Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılması planlanan toplantıda, bölgedeki deniz mayınlarının temizliği başta olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği gibi konular detaylı şekilde değerlendirilecek. İstanbul'da kurulması planlanan komuta merkezi sayesinde, Rusya ve Ukrayna'nın elindeki yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın küresel pazarlara ulaştırılması sağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.