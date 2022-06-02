Kahvaltıyı “Balıkesir” adıyla tanıyın

Gıda ürünleri ve üretimiyle Türkiye’yi doyuran il Balıkesir, Balıkesir Kahvaltısı ile kahvaltı anlayışını değiştirecek. Özellikle süt ürünleri, zeytin, zeytinyağı ve kuzu etiyle tanınan Balıkesir, üretim ve kalitede iddialı olduğu diğer ürünleri bir konsept etrafında birleştirerek sabah kahvaltısında buluşturdu. “Balıkesir Kahvaltısı” adıyla oluşturulan kahvaltı, geleneksel kahvaltı anlayışına farklı bir yaklaşım getiriyor.

Bunun için İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Balıkesir Kahvaltısı ve 2-5 Haziran’da yapılacak Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali gastronomi gazetecilerine ve katılımcılara tanıtıldı. Balıkesirli sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın sunumuyla başlayan toplantıya Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve katılımcı kurumların temsilcileri, Balıkesir Kahvaltısı sunan firma temsilcileri ile gastronomi ve gıda alanında tanınmış bir çok gazeteci ve yazar katıldı.

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İlk olarak Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin konuşmasıyla başlayan lansman toplantısı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Gürkan Boztepe konuşmasında, Balıkesir’in önemli bir gastronomi merkezi olduğunu altını çizerek “50 çeşit peynirden tutunda bal ve ekmeğe kadar birçok ürün, kalitesi ve lezzetiyle Balıkesir’de bulmak mümkün. Bu nedenle Balıkesir Kahvaltısını ulusal ve uluslararası çapta tanıtılması çok önemli” dedi.

Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir

Boztepe’nin ardından kürsüye gelen Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, üç yıl önce başlatılan Balıkesir’in markalaşması için hazırlanan çalışmaları adım adım hayata geçirdiklerini söyledi. Balıkesir’i “Türkiye’yi Doyuran İl” olarak tanımladıklarını söyleyen Kula, “Bugün önünüzde bulunan kahvaltılık ürünlerin tamamı Balıkesir coğrafyasında yetişmekte ve bununla da gurur duymaktayız” dedi. 2-5 Haziran’da yapılacak Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali hakkında bilgiler veren Ticaret Odası Başkanı Kula, amaçlarının Balıkesir Kahvaltısını tüm ülkeye tanıtmak, bununla da üreticilerimizin iş hacmini büyütmek ve Balıkesir’de kahvaltı yapan insanları memnun etmek olduğunu söyledi.

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Balıkesir Kahvaltısı’nda herşey tarladan sofraya

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Kula’dan sonra konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gastronominin gerçek bir turistik değer olduğunu, artık dünyada ülkelerin bu değer merkezinde turizm ve kültürel ürünlerini değere dönüştürdüklerini söyledi.

Balıkesir’i, İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere komşu, yaklaşık 40 milyon insanın 2-3 saatlik bir yolculukla rahatlıkla gelebileceği bir şehir olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Balıkesir’de kahvatıda bulunan her şey tarladan sofrayadır. İşte bu yüzden Balıkesir’in pazarları çok büyüktür. Pazarlarımızda her şey çok tazedir. Pazarcılarımızın yüzde doksanı müstecir dediğimiz ürünü kendisi üretip satanlardan oluşur. Restoranlarımız ürünlerini doğrudan üreticiden alır ya da kendisi de üreticidir”.

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Balıkesir, kahvaltıda iddialı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan sonra kürsüye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bugün Tüm Kuruluşlarımızla birlikte Balıkesir’in tanıtmak marka değerini artırmak için buradayız. Balıkesir herşeyin kaliteli olduğu bir şehirdir. Balıkesir’in gastronomik değerleri çok güçlüdir. Gastronomi turizmi açısından hangi ürünlerimizi ön plana çıkaralım desek seçmekte zorlanıyoruz. Çünkü zeytinden tarım ürünlerine, etinden sütüne gastronomik zenginliklerle iç içe bir şehir. Balıkesir’de üretilen ve Balıkesir Kahvaltısında bulunan her ürün, Balıkesir’de en kaliteli ve iddialı bir şekilde üretilir. Bize ait ürünleri, bizim sunumumuzla, şeflerimizin yorumuyla beğenize sunuyoruz” dedi.