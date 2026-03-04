Kahvehanedeki silahlı saldırıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Medrese Mahallesi 95. Sokak üzerinde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki kişi arasında yaşanan gerginliğin ardından C.P., beylik silahıyla husumetlisinin işlettiği kahvehanenin önüne geldi. Şüpheli, iş yerinin dışından camlara doğru 1 el, havaya ise 5 el ateş etti.