Kalbin gizli düşmanları: Mutsuz evlilik, vardiyalı çalışma, trafik

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yılda 18,6 milyondan fazla ölüme yol açan kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde vefat nedenlerinin başında geliyor. Kötü beslenme,hareketsiz yaşam, diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerinin dışında kalbe zararlı gözle görülmeyen pek çok unsur var. Sıkışık trafikte geçen süre, mutsuz evlilik, horlama, vardiyalı çalışma gibi faktörlerin kalp sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Çok fazla televizyon seyreden kişilerin kalp sorunlarına yakalanma olasılığı da oldukça yüksek. Günde televizyon izleyerek geçirdiğiniz her saat kalp hastalıkları riskinizi neredeyse yüzde 20 oranında artırabilir. Oturmak bu maddenin en olası suçlusu ve yüksek tansiyon gibi sorunlarla bağlantılı” diye konuştu

TRAFİK KALBİ YORUYOR

Tampon tampona trafikte kalmış olan herkes bu durumun çok stresli olduğunu söyler. Araştırmalar da trafikte bir saat geçirmenin kalp krizi olasılığını artırdığını gösteriyor. Otoyoldaki yüksek gürültü seviyesinin de kalp hastalıklarına etki ettiğini söyleyen Koylan, “Trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyahat etmekten kaçınamıyorsanız, rahatlatıcı müzikler dinleyerek stresi azaltmaya çalışın.

Ya da yolculuğu paylaşın ve yol arkadaşınızla sohbet edin” şeklinde konuştu.

MUTSUZ EVLİLİK FAKTÖRÜ

İyi eş seçiminin kalbi mutlu ve sağlıklı kıldığını anlatan Koylan, “Michigan Eyalet Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, birlikteliklerinden memnun olan yaşlı yetişkinlerin kalp hastalığı riski, memnun olmayanlara göre daha düşük. Bunun muhtemel nedeni ise stres. Stresli olduğunuzda, kötü beslenme tercihleri yapmanız ve sigara gibi kalp sağlığınıza zarar verebilecek alışkanlıklara yönelmeniz daha olası. Ek olarak stres hormonlarının da başlı başına kalp üzerinde olumsuz bir etkileri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

VARDİYA İÇ SAATİMİZİ BOZUYOR

Kanada’daki Western Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya dikkat çeken Koylan, şunları söyledi:"Gece veya düzensiz saatlerde çalışma kalp krizini artırıyor. Vardiyalı çalışmanın vücudun sirkadiyen ritmi yani diğer bir deyişle 'iç saati' üzerinde kötü bir etkisinin olduğu düşünülüyor. Bunun sonucunda da kalp zarar görüyor. Bu nedenle düzenli olarak gündüz saatlerinde çalışmıyorsanız, kalp hastalığı riskinizi azaltmak için ekstra adımlar atın. Egzersiz yapın, dengeli beslenin ve doktorunuza düzenli aralıklarla kontrole gidin.”

KALP YALNIZLIĞI SEVMEZ

Kalbin yalnızlığı sevmediğini hatırlatan Koylan, kalbi doğrudan etkileyen diş eti hastalıkları, horlama, erken menopoz, uykusuzluk, göbek çevresinde yağlanma artışı ve yorucu egzersiz gibi faktörlere karşı dikkatli olunmasını istedi.







