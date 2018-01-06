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Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Kalesi'nden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaleden düşme anı ortaya çıktı

Şanlıurfa Kalesi'nde doğum gününde fotoğraf çektirmek isteyen Halil Dağ'ın düşerek hayatını kaybettiği olay, yakındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber MerkeziAA
Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isteyen Halil Dağ'ın, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatil dolayısıyla tarihi dün Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Halil Dağ (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla kalede özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalık zemine düşmüş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Dağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Abdurrahman Dede Mezarlığında toprağa verilmişti.

Bu arada, Dağ'ın Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybedip kayalık zemine düşme anı yakındaki bir kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Dağ'ın kayalık alana çarparak yere düştüğü, olayı görenlerin ise bu yöne doğru koştuğu görülüyor.

Arkadaşının uçurumdan düşme anını videoya böyle kaydetti
OYNAT01:44
Arkadaşının uçurumdan düşme anını videoya böyle kaydetti
Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.
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